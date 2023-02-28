Заминированный грузовик обнаружили в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве обнаружили заминированный грузовик Hyundai Porter, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Предмет, похожий на гранату, нашли под автомобилем на юго-востоке Москвы. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов оцепили транспортное средство и ждут кинологов.

На юго-востоке Москвы под припаркованным автомобилем Hyundai Porter обнаружен предмет, похожий гранату. В настоящий время территория оцеплена, — сказал журналистам собеседник.

Ранее сообщалось, что житель Тихорецка в Краснодарском крае позвонил в полицию и заявил о бомбе в здании местного вокзала. По данным журналистов, мужчина пошел на этот шаг в надежде на то, что его покормят в отделении ОВД. После этого его отправили в колонию.

По информации СМИ, мужчина отсидел в тюрьме за кражу и вышел на свободу. Он сразу поехал в родительский дом в Тихорецк и изрядно напился с родственниками. Позднее кубанец захотел отправиться к друзьям с целью продолжить гулянья, но был слишком голоден.