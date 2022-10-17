SHOT: замглавы московского Управления ГИБДД погиб в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 16 октября в Москве в результате ДТП скончался заместитель начальника городского Управления ГИБДД Игорь Загрядский. По данным источника, его автомобиль врезался в городской автобус, а у него самого остановилось сердце. По факту происшествия ведется расследование.

Как указывает SHOT, инцидент произошел 16 октября около 19:00 на Батайском проезде на юго-востоке Москвы. По словам авторов, 56-летний полковник полиции въехал в автобус на своем «Лексусе» из-за несоблюдения дистанции — столкновение произошло на светофоре. Отмечается, что пассажиры автобуса не пострадали. В публикации уточняется, что у Загрядского диагностировали остановку сердца на месте, его в экстренном порядке госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Ранее в Москве в районе Ясенево автобус задавил ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате. Авария произошла на пересечении Литовского бульвара и улицы Айвазовского. Информацию подтвердили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МВД. Ребенок выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора и попал под колеса автобуса № 264.

1 сентября водитель мусоровоза в Истре сбил двух девочек трех и пяти лет при выезде с прилегающей территории. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями и 2 сентября выписали из больницы. Позднее сотрудники полиции задержали водителя машины, им оказался 33-летний мужчина. Водителю мусоровоза избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили управлять автомобилем и иными транспортными средствами.