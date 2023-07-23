SHOT: захвативший коттедж в Истре мужчина был религиозным фанатиком

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Вячеслав Черненко родом из Красноярска, который будучи вооруженным, захватил в Подмосковном поселке Шервуд дом за 1 млрд рублей, был религиозным фанатиком, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом соседствующие с ним жители Красноярска сообщили, что тот вел далеко не праведный образ жизни.

По словам местных жителей, 35-летний Черненко постоянно говорил о Боге, при этом часто употреблял алкоголь и устраивал ссоры с матерью, которая также злоупотребляла алкогольной продукцией. К ним в квартиру приезжали сотрудники психдиспансера и ставили уколы, однако эффекта это не дало — спустя короткий промежуток времени из квартиры снова стали раздаваться крики.

Один из местных жителей рассказал, что Черненко внешне был похож на старовера и, по его словам, отличался странным поведением.

SHOT сообщает, что у истринского стрелка были психические проблемы. Местные жители полагают, что у его матери также имеются похожие проблемы со здоровьем — она ни с кем не идет на контакт и постоянно выпивает, после чего кричит.

22 июля вооруженный мужчина в бронежилете ворвался в коттедж в Шервуде. Прибывший на вызов спецназ вынужден был штурмовать здание, собственник которого на момент происходящего находился за границей. По информации Telegram-канала Mash, злоумышленник взял в заложники сотрудников частного охранного предприятия и полицейского. Им удалось освободиться самостоятельно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в итоге сотрудникам СОБР удалось ликвидировать злоумышленника. По ее словам, мужчина забаррикадировался в доме. Он оказывал сопротивление силовикам, после чего те были вынуждены открыть по нему огонь.