SHOT: взрыв прогремел во дворе жилого дома в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что во дворе многоквартирного дома в Москве прогремел взрыв. По данным канала, на Профсоюзной улице около подъезда взорвался легковой автомобиль, возникшее пламя перекинулось на соседнюю машину.

Канал отмечает, что от мощного взрыва на первом этаже высотки выбило стекла, также с улицы были слышны крики. По данным SHOT, информация о погибших и пострадавших уточняется. Канал добавил, что в настоящее время пожарные тушат огонь, выясняется причина произошедшего.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» ранее сообщал, что днем 21 октября четыре гаража с автомобилями загорелись на Иловайской улице в Марьино. Сотрудникам столичного управления МЧС пришлось вскрыть помещения, чтобы добраться до очага возгорания. На опубликованных кадрах с места ЧП над гаражами поднимались столбы дыма. На видео также можно было заметить, что пожарным приходилось подбираться к возгоранию через крыши.

Ранее сообщалось, что в Москве на автозаправке взорвалась машина такси. В результате происшествия пострадал водитель авто. Машина взорвалась после того, как на заправке загорелся газовый баллон. Инцидент произошел недалеко от Каширского двора в столичном районе Нагатино-Садовники.