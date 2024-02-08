SHOT: водителя в Москве могут арестовать на 15 суток из-за флага на машине

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве водитель микроавтобуса может получить 15 суток ареста и остаться без транспортного средства в рамках конфискации из-за флага на машине. По данным канала, местные жители увидели в наклеенной на машине эмблеме символику украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как сообщает канал, мужчина припарковал свой Volkswagen Crafter на Новом Арбате, когда кто-то из прохожих заметил наклеенный на заднюю дверь фургона бело-сине-белый флаг. По информации SHOT, очевидец увидел в этом символику запрещенного в России движения и вызвал полицию. Канал отмечает, что мужчина попытался убедить сотрудников в том, что разместил на авто российский флаг, но он со временем выцвел.

По данным канала, на мужчину составили административный протокол по статье о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Канал отметил, что наказание по ней предусматривает конфискацию машины и 15 суток ареста.

Ранее Ленинский районный суд Саратова отложил рассмотрение о ‎демонстрации символики экстремистской организации за публикацию фотографий радужного флага. Перенос был предпринят в связи с намерением суда допросить оперативника, который делал скриншоты постов фотохудожницы Инны Мосиной.