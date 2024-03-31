SHOT: в здании московского супермаркета будут работать преступники SHOT: в здании московского супермаркета откроют швейный цех для осужденных

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Telegram-канал SHOT пишет, что в Москве в здании супермаркета EUROSPAR откроют швейный цех, в котором будут работать осужденные преступники. По данным канала, магазин сдал в субаренду помещение под нужды ФСИН.

Как сообщает канал, супермаркет находится на Днепропетровской улице в районе Чертаново, открытие цеха на месте бывшего фитнес-клуба ожидается в апреле. По информации канала, с одной стороны будет вход в магазин, с другой — въезд для спецтранспорта с заключенными, приехавшими на работу. В публикации уточняется, что шить будут одежду и форму для сотрудников различных ведомств.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний предложили заменить продукцию шведской компании IKEA, покинувшей российский рынок, отечественной мебелью, которую производят заключенные. По словам представителя ГУ ФСИН по Свердловской области, качество производимых преступниками товаров значительно лучше, а цены — ниже.

Тюремный труд также стал частью американской экономики, по меньшей мере с конца XIX века. А в 1930-х на фоне Великой депрессии была создана и действует до сих пор госкорпорация UNICOR (Federal Prison Industries), на которую работают около 17 тысяч заключенных федеральных тюрем по всей стране.