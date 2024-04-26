SHOT: в Москве задержан инспектор ГИБДД, который дал сбежать убийце байкера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве инспектора ГИБДД, который за взятку пропустил автомобиль Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева. По информации канала, им оказался 31-летний Дмитрий Бовтунов.

Как передает канал, Бовтунов работает в органах в течение почти восьми лет, должность в ГИБДД он получил три года назад. SHOT пишет, что задержанный дежурит на территории Юго-Восточного административного округа. По данным канала, Бовтунов родился в Брянске, он женат, детей нет.

Убийство 25-летнего мотоциклиста случилось вечером 17 апреля около подъезда жилого дома в Москве. Ковалева ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца обвиняемого в убийстве Ковалева. Вместе с 21-летним Шахином Аббасовым под арест отправили и других фигурантов дела. Так, под стражу был заключен Шохрат Аббасов, который был вторым участником преступления. По версии следствия, он матом ответил на замечание молодого человека, а также по телефону привлек к разрешению конфликта своих родственников. Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство байкера.