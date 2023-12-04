В Москве умер легендарный полковник ГРУ SHOT: в Москве умер полковник ГРУ Юрий Старов от сердечной недостаточности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве умер полковник ГРУ Юрий Старов. По его данным, причина смерти 83-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Как выяснил канал, труп Старова обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского в Строгино. SHOT пишет, что на теле следов насильственной смерти не было.

Полковник в отставке Юрий Старов в 13 лет лично подходил со строевым докладом к маршалу Жукову. Он 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986 — 1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. У Старова два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.

Ранее стало известно, что в Москве скончался известный искусствовед и культуролог Олег Кривцун. 69-летний академик умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело Кривцуна обнаружила домработница в его квартире на Кудринской площади в центре столицы. Отмечалось, что труп пролежал в ванне около трех дней. Следов насильственной смерти на теле академика не обнаружено, точную причину его смерти определит экспертиза.

До этого в Москве скончался советский и российский астроном Михаил Маров, который стоял у истоков программы СССР по изучению Луны и планет Солнечной системы. Академик ушел из жизни в возрасте 90 лет, в последнее время он болел.