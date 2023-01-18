В Москве умер годовалый ребенок, которого лечили от простуды на дому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве умер годовалый ребенок, которого на протяжении несколько дней лечили от простуды на дому, сообщает Telegram-канал SHOT. Он скончался на следующий день после визита доктора. По одной из версий, у малыша развилась пневмония.

28-летняя мать ребенка рассказала, что у малыша температура поднялась за неделю до прихода врача. Терапевт диагностировал острую инфекцию дыхательных путей. При этом медик посоветовал лечиться амбулаторно и назначил ингаляции, выписал противовирусные препараты и лекарства для снижения температуры.

Ребенку также сделали экспресс-тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Ребенок рос в полной семье. Мать сидела с ним в декретном отпуске.

Ранее семилетняя девочка оказалась в реанимации после нападения собаки во дворе частного дома на Камчатке, о чем заявляли в прокуратуре региона. В ведомстве уточняли, что ребенок попал на территорию чужого дома по снежному валу.