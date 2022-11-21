SHOT: в Москве у стюардессы украли Rolex за 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве у стюардессы бизнесджетов украли часы Rolex стоимостью 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Дорогостоящий аксессуар пропал, когда девушка отдыхала в одном из элитных клубов.

28-летняя Вера, работающая в авиакомпании «РусДжет» (VIP-авиаперевозки), 19 ноября отправилась в московский клуб на вечеринку. Спустя несколько часов, когда девушка захотела проверить время, то не заметила часов на руке.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Ранее у российского рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) украли часы Rolex стоимостью шесть миллионов рублей. Дорогостоящий аксессуар пропал из дома артиста в Подмосковье. В момент кражи дверь в дом была незаперта, а рэпера и его семьи там не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже имущества, стоимость которого превышает один миллион рублей («б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как его дочь, Елизавета, стала жертвой мошенников. По его словам, девушка лично сообщила злоумышленникам данные своих банковских карт, после чего деньги с них пропали. Он отметил, что сотрудники служб безопасности банков быстро отреагировали на сообщения о краже и помогли вернуть Песковой деньги. Судьбой самих мошенников пресс-секретарь президента не интересовался, однако он отметил их дар убеждения.