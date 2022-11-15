SHOT: в Москве силовики обнаружили химлабораторию 54-летнего трансгендера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Коптево сотрудники правоохранительных органов обнаружили химическую лабораторию с большим количеством различных веществ, а также радиостанции, которые отслеживали полицейские волны, и баллоны с ацетиленом и кислородом, сообщает Telegram-канал Mash. Как выяснилось позднее, квартира принадлежит 54-летней трансгендерной женщине. По ее словам, химические вещества ей были нужны для поддержания гормонального фона после смены пола.

В публикации говорится, что о подозрительной квартире в доме, который располагается напротив здания Московского политехнического университета, полицейским сообщил местный слесарь-газосварщик. На место оперативно прибыл наряд.

Жительница квартиры Антонина заявила, что сама готовила на дому гормональные препараты и средства от проблем с давлением. Объясняя наличие радиостанций и жесткого диска, на котором записано около 7 терабайт данных полиции, женщина заявила, что пользовалась техникой исключительно ради развлечения. По данному делу продолжается проверка.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже.

Также уточняется, что в группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов.