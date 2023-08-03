SHOT: в Москве начата спецоперация по поимке бросившего гранату в Jaguar

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве проводится спецоперация по розыску и задержанию неизвестного в синей одежде, бросившего гранату в салон автомобиля Jaguar в районе делового комплекса «Москва-Сити», пишет Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, граната оказалась страйкбольной.

По информации SHOT, всем нарядам силовиков направили ориентировки с указанием примет нарушителя. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа.

Ранее SHOT опубликовал видео, на которое попал момент броска учебной гранаты в автомобиль. На кадрах видно злоумышленника в синих спортивных штанах и голубой майке, стоящего с черном сумкой у машины, который в спешке достает гранату, бросает ее в салон Jaguar, отбегает, после чего раздается взрыв.

По данным Telegram-канала «112», мужчина бросил снаряд в салон Jaguar после конфликта с владельцем авто. Перед этим «112» сообщал, что нападавший сначала сел в машину и начал угрожать водителю пистолетом, а после того, как тот сбежал, вышел из салона и бросил внутрь гранату, от взрыва в Jaguar выбило стекла, но возгорания не последовало, водитель при этом не пострадал, неизвестный скрылся. По сведения канала, инцидент произошел в 1-м Красногвардейском проезде.