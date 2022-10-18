SHOT: в Москве мужчина бросался на прохожих с кулаками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в столице у входа в Московский зоопарк неадекватный мужчина бросался на прохожих с кулаками и бил их по голове. По данным канала, задержать его помог сотрудник частной охранной структуры, который тоже пострадал в драке.

Как пишет SHOT, мужчина, проходя по улице, начал приставать к прохожим. Канал отмечает, что сначала он ударил молодого парня на самокате, а следом несколько раз поднял руку на проходящую мимо женщину, которая сделала ему замечание. После этого он попытался нанести удары мужчине, который заступился за нее.

SHOT добавляет, что спустя некоторое время буйный пешеход напал на пенсионера с палками для скандинавской ходьбы, однако тут же получил отпор и скрылся.

По данным MK.RU, рядом оказался сотрудник частной охранной компании, который вступил в драку с неадекватным прохожим и быстро его утихомирил. После этого на место прибыли полиция и врачи.

Медицинская помощь понадобилась обоим. У нападавшего врачи диагностировали открытую рану губы и полости рта — сотрудник охраны тоже зафиксировал побои, — говорится в сообщении.

По факту нападения мужчиной на прохожих полиция начала проверку.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области у входа в одну из школ произошла драка между охранником учебного заведения и женщиной. По предварительным данным, спор перерос в конфликт после того, как женщине не удалось убедить охранника пропустить ее внутрь. В какой-то момент женщина стала пинать охранника ногами, что, вероятно, окончательно вывело его из себя, после чего он замахнулся на нее кулаком, однако не ударил, а толкнул, та упала на асфальт. По словам мужчины, он не вправе пропускать взрослых в здание школы, поскольку этому противоречат внутренние правила учебного заведения.