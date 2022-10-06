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SHOT: в Москве мать нашла объявление о продаже своего сына

В Москве 38-летняя женщина обнаружила в Telegram объявление о продаже собственного ребенка, сообщает SHOT. Как утверждает женщина, ссылкой на группу, которая специализируется на «продаже детей», поделился участник родительского чата в мессенджере. Помимо собственного сына она обнаружила и его одноклассников.

Согласно показаниям матери, объявления были опубликованы вместе с фотографиями детей. Под каждой из них стояла подпись «Продажа мяса» и ценник с пятью нулями. Женщина уверена, что администратор группы вычислил данные детей во время прохождения онлайн-игры.

Мы с другими родителями думаем, что это не злая шутка какого-то ребенка, потому что это дело планомерное и длится еще с июля. Как мы поняли, этот человек связался с нашими детьми в какой-то онлайн-игре, начал общение, вошел к ним в доверие и уже потом собрал с них данные (ФИО, возраст и т. д.), начал это все публиковать. Мы очень переживаем, вдруг это какой-то психопат зомбирует наших детей. И неизвестно, чем все это может закончиться, — поделилась она.

Женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская сообщила, что школы и детские сады часто нарушают правила сбора персональных данных. Учителя и воспитатели, по её словам, не всегда осознают важность личных сведений об учениках. Куровская рассказала, что в Центр однажды обратился отец, чьему ребенку задали рассказать о социальном положении родителей, об их работе и нарисовать «семейное древо».

Она предложила установить одинаковые требования для образовательных учреждений, по которым обработка персональных данных определяется целью. К примеру, для участия школьника в олимпиаде и для диспансеризации нужен разный объем данных, считает Куровская.