В Москве кандидату в депутаты сломали позвоночник SHOT: в Москве кандидату в депутаты от КПРФ Бурцеву сломали позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидату в муниципальные депутаты от КПРФ Сергею Бурцеву сломали позвоночник в московском районе Северное Измайлово, потому что он отказался вызывать такси незнакомцу, передает Telegram-канал SHOT. У пострадавшего выявлены ушибы головы, груди, а также перелом позвоночника. В нападении подозревается 26-летний Владислав Сиваков, зарегистрированный в Смоленской области. Сейчас сотрудники органов правопорядка ведут его поиски.

По словам Бурцева, к нему подошел мужчина и потребовал вызвать такси. Тот отказался, после чего неизвестный оскорбил его, а затем напал.

Из магазина вышел человек, я его знать не знаю, кто это такой, и сказал нагло: «Вызови мне такси». Я сказал, что такси вызывать не буду, развернулся и пошел. Он пошел за мной, всякими словами меня оскорблял. Я шаг прибавил, хотел зайти в управу, но не успел, он меня догнал. Я повернулся, его оттолкнул, и у нас получился конфликт. Вызвали скорую, полицию, — рассказал кандидат в депутаты.

По словам Бурцева, мужчина изображал из себя пьяного, но спиртным от нападавшего не пахло.

Этот, который пристал ко мне, с кем этот конфликт получился, он корчил из себя пьяного. А когда мы с ним боролись, дрались внизу, запаха спиртного я не чувствовал. Я не знаю, конкурент или кто, — добавил Бурцев.

21 августа во время акции против вырубки Битцевского леса охранники строителей напали на кандидата в муниципальные депутаты столичного района Ясенево от КПРФ Елену Медведеву. В ходе мероприятия несколько мужчин начали приставать к активистке, дергать ее за волосы и издеваться над ней.

Когда женщина попыталась отбиться, один из нападавших повалил ее на землю. Девушка ударилась затылком, позже ее увезли в больницу.