SHOT: в Москве без вести пропал научный сотрудник РАНХиГС Рахмангулов

Фото: russiancouncil.ru

Марк Рахмангулов

Telegram-канал SHOT сообщает о пропаже в Москве научного сотрудника Центра исследований институтов РАНХиГС Марка Рахмангулова, он не выходит на связь на протяжении последних трех дней. По данным канала, он ушел из дома, а через день отправил своей жене сообщение с просьбой не искать его.

SHOT сообщает, что мужчина ушел из квартиры, расположенной в столичном районе Южное Бутово 23 октября, в тот момент там были бабушка с его сыном. Канал уточняет, что через полтора дня он отправил своей жене сообщение, в котором просил у нее за все прощения и попросил не искать его. На звонки друзей и других родственников Рахмангулов не отвечает, пишет канал. Полиция объявила его в розыск по ориентировке: одет в синие джинсы, черные кроссовки, серое пальто, рост — около 185 см.

28 августа в Москве бесследно пропала фигуристка Алина Горбачева. К ее поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». Спортсменка исчезла после того, как вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. Сообщалось, что последний раз ее видели на записи с камер наблюдения на Волоколамском шоссе, когда она входила в парк.

16-летняя спортсменка нашлась вечером следующего дня. С ней было все в порядке. На допросе в Следственном комитете России (СК РФ) подросток заявила, что устроила побег, так как «устала от всего».