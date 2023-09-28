SHOT: у главы Южного Бутова украли пистолет и деньги

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Telegram-канал SHOT сообщает, что злоумышленники проникли в дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова. По данным канала, они взломали сейф и забрали его содержимое — деньги и пистолет, подозреваемые объявлены в розыск.

SHOT сообщает, что злоумышленники оказались в доме чиновника, расположенного в поселении Рязановское в Новой Москве, когда тот был в отъезде, они отогнули окно, предположительно, монтировкой, после чего беспрепятственно проникли в помещение.

По данным канала, в доме Голубцова после кражи был беспорядок, повсюду были видны грязные следы, по словам потерпевшего, воры забрали с собой деньги и травматический пистолет.

Сейчас следователи устанавливают, какие еще вещи злоумышленники могли похитить.

В августе у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова украли крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте злоумышленник оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы. Трофимов заявил, что у него украли около $68 тысяч и €4 тысячи, которые он хранил у себя дома. Часы стоили порядка $50 тысяч.

До этого у семьи из России в аэропорту Барселоны похитили багаж с драгоценностями на сумму €8,5 млн. У россиян, летевших в Дубай, во время регистрации на рейс незаметно укатили чемодан и сумку, в которых лежали кольца с бриллиантами, браслеты, колье, часы и наличные в валюте.