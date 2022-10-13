Shot: сотрудники ГИБДД задержали нескольких уклонистов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщает, что сотрудники ГИБДД задержали нескольких уклонистов от призыва в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах Москвы с помощью системы «Поток». В источнике уточнили, что уклонисты были доставлены в военкоматы, а оттуда направлены на военные сборы.

Уклонистов доставили в военные комиссариаты и составили необходимые документы. Оттуда задержанных уже не отпускали домой, все они отправились на военные сборы, — сказано в сообщении.

В Telegram-канале добавили, что в базу «Потока» уже внесли более тысячи автомобилей, владельцы которых получили повестки, но пока не явились в военкоматы.

Система «Поток» — это аппаратно-программный комплекс, который предназначен для идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей, помимо государственных выплат. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.