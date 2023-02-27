SHOT: Силовики в Москве пытаются предотвратить массовый суицид школьников SHOT: силовики проверяют информацию о запланированном массовом суициде школьников 2 марта

Фото: McPHOTOf/Global Look Press

В Москве сотрудники силовых ведомств пытаюсь предотвратить массовое самоубийство школьников 2 марта, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, о массовой акции рассказала 11-летняя девочка во время приема у специалиста центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

Как пишет Telegram-канал, девочка слышит о разговорах, связанных с массовым суицидом на переменах в школе и в чатах.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко раскритиковала субкультуру «анимешников», назвав ее депрессивно-агрессивной. Она указала на негативное влияние аниме в отношении подростков и связала культуру с так называемым движением «ЧВК Редан», членов которого в последние два дня активно задерживают правоохранители.

В конце января в Ялте школьница пыталась покончить с собой. Родители вовремя вызвали медиков, которые увезли школьницу в реанимацию и смогли стабилизировать ее состояние. Сообщается, что девочка ранее предпринимала попытки похудеть, которые не увенчались успехом.

В Новосибирске 26 января покончил с собой 11-летний школьник. Мальчика воспитывала одна мать, в семье был еще один ребенок. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что у погибшего были проблемы в школе. Также, по некоторым данным, он поссорился со своей матерью.