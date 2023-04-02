Семилетний мальчик учился плавать и утонул Столичный СК возбудил уголовное дело после смерти первоклассника в бассейне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве ученик первого класса утонул в бассейне во время первого занятия по плаванию, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), выясняются обстоятельства произошедшего.

1 апреля в одном из спортивных комплексов на севере Москвы во время посещения бассейна скончался 7-летний мальчик. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сказали в Следственном комитете.

По данным SHOT, трагедия произошла в школе олимпийского резерва «Белые медведи» в столичном районе Ховрино. По информации канала, мальчик впервые осваивал бассейн. Ребенок прыгнул в него, спустя некоторое время его обнаружили без сознания. Врачи не успели оказать ему должную помощь, он скончался по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что в станице Выселки Краснодарского края найден труп восьмилетнего мальчика, который утонул в реке Бейсуг 3 марта, когда пытался испробовать с другом найденную на берегу самодельную лодку. Второго ребенка спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

4 марта в Саратовской области мать и ее пятилетний сын утонули, слетев на машине в кювет, заполненный талой водой. Отец семейства смог выбраться из авто и остаться невредимым. Дорога, с которой слетела машина, была мокрой и снежной.

