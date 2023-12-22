SHOT рассказал, как проходит «голая вечеринка» в Mutabor Shot: «голая вечеринка» в Mutabor в разгаре, о появлении Ивлеевой неизвестно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая часть «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor после отъезда силовиков в самом разгаре, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, на мероприятии собрали «главных героев гламурной тусовки», однако о появлении телеведущей Анастасии Ивлеевой информации пока нет.

По словам сотрудников заведения, которые приводит Shot, четкого плана вечеринки нет и когда выступит главная звезда мероприятия — Ивлеева — пока не вполне понятно. При этом отмечается, что при входе в клуб охрана просит гостей поправить одежду, если у тех заметны голые части тела.

Вторая часть «голой вечеринки», организатором которой выступила телеведущая Анастасия Ивлеева, началась в московском клубе Mutabor около полуночи 21 декабря. Мероприятие задержалось примерно на час, поскольку в заведение нагрянули представители силовых структур. Предположительно, они проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

На данное мероприятие мероприятие могли пройти все желающие. Билеты продавались по цене от полутора тысяч рублей до одного миллиона. За сутки до этого первая часть «голой вечеринки» собрала большое количество селебрити. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Также были замечены малоизвестные рэп-исполнители, на которых из одежды был только носок.

В свою очередь депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников так называемой голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ. Депутат назвал вечеринку «кощунственной» и подчеркнул, что она проходила «в сложное время».