SHOT: пьяный бойфренд избил ювелира и ее водителя в центре Москвы SHOT: в Москве ювелир и ее водитель получили после избиения травмы

Telegram-канал SHOT сообщил об избиении в центре Москвы ювелира Анастасии Янбухтиной и ее водителя избранником женщины Романом Малынщуком. По данным канала, у обоих пострадавших после инцидента врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а у Янбухтиной также ссадины на лице.

SHOT пишет, что 50-летняя Анастасия отдыхала со своим 48-летним возлюбленным в ресторане на Тверском бульваре. Канал уточняет, что в конце вечера за ними приехал личный водитель женщины. Telegram-канал утверждает, что по пути пара начала ругаться и пьяный Роман в салоне машины начал бить спутницу по лицу. Также канал отмечает, что водитель прекратил движение и попытался заступиться за начальницу, однако удары посыпались и на него.

По данным SHOT, решается вопрос о задержании предполагаемого агрессора. Канал добавляет, что мужчина был ранее судим за грабёж и разбой, работал в сфере торговли, а в Сети получил славу мошенника, его долг по налогам оценивается в более чем 3 млн рублей.

Ранее пикник на парковке в Севастополе закончился избиением девушки и юноши. Драка с участием шестерых человек произошла после того, как молодые люди решили пожарить шашлык. Недовольные таким раскладом жители соседнего дома решили выйти и показать свое возмущение силой.