SHOT: «помощник» Шепса обманул желавшую избавиться от порчи москвичку

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Шепс

Telegram-канал SHOT сообщает, что мужчина, который представился помощником победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса, обманул 55-летнюю жительницу Москвы на 100 тысяч рублей, обещая снять с нее порчу. По данным канала, мошенник убедил женщину, что ей угрожает серьезная опасность из-за проклятия, наложенного на ее род по материнской линии.

По информации SHOT, 55-летняя москвичка в апреле этого года нашла в Сети якобы официальный сайт Шепса и оставила там заявку с просьбой о помощи. В мае ей поступил звонок от мужчины, который представился помощником победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Он предложил ей услуги по снятию «порчи» в три этапа. Женщина согласилась и перевела 20 тысяч рублей.

«Помощник» Шепса вскоре заявил, что ей угрожает серьезная опасность из-за родового проклятия. Он вновь предложил снять «порчу», но на этот раз за 84 тысячи рублей. Женщина перевела требуемую сумму, но на новом сеансе узнала, что ей нужно поставить магический щит от проклятий за 178 тысяч рублей. После этого она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Ранее стало известно о задержании участницы «Битвы экстрасенсов» Алены Полынь (Елены Суликовой). Дело завели после заявления в ФСБ. Следствие предполагает, что она с января 2020 по декабрь 2023 продавала запрещенную литературу, в которой содержались призывы нападать на священников РПЦ. Также она публиковала в социальных сетях видео, унижающие православных верующих.