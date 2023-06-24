SHOT: полицейских из Подмосковья отправляют в усиление в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что подмосковных полицейских отправляют в усиление в Москву. По данным канала, перед этим всех задержанных в Подмосковье отправили из изолятора временного содержания в СИЗО.

Telegram-канал Baza в свою очередь сообщает, что работников столичной полиции экстренно вызывают из отпусков, глав отделов МВД обязали связаться с личным составом и сообщить своим сотрудникам о необходимости прибытия к местам службы. По данным канала, вместе с тем многих полицейских в Москве переводят на казарменный режим службы.

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Мэр столицы Сергей Собянин 24 июня заявил, что в городе организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Собянин позже опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже введенных ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».