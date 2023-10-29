Подросток пообещал расстрелять обидчиков в московской школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве старшеклассник устал от травли со стороны одноклассников и пообещал расстрелять их, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел в одной из школ Тимирязевского района столицы: там сильно травили ученика 11-го класса, а недавно и вовсе начали оскорблять в соцсетях его мать.

Не вытерпев, 17-летний школьник ответил обидчикам, что придет после осенних каникул и расстреляет их. Испугавшись, они удалили свои сообщения и показали скриншот подростка с его угрозами директору. В свою очередь тот обратился в полицию.

Школьник объяснил правоохранителям, что долгое время над ним издевались. Личности одноклассников, которые причастны к этому, установлены, проводится проверка. Известно, что парень, которого травили, из полной семьи, его мать работает преподавателем.

Ранее 15-летний студент Невского колледжа им. Неболсина открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. Подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но получил отказ. Агрессор выстрелил в пострадавшего 12 раз, а потом стал бить кулаками. Его задержала полиция, в отделении он признал свою вину.