Летевший к Москве беспилотник упал рядом с домом Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Сбитый российской системой противовоздушной обороны в Истринском районе беспилотник упал рядом с домом главреда RT Маргариты Симоньян. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без жертв и разрушений. Она поблагодарила военных за слаженную работу.

Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений, — говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны России, беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит средствами ПВО утром в понедельник, 21 августа.

Ранее о сбитом беспилотнике на подлете к российской столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

До этого сообщалось о неизвестном объекте в небе над Звенигородом. Предполагалось, что речь шла о беспилотнике. Его сбили системы ПВО. В целях обеспечения безопасности населения в аэропортах Москвы ввели план «Ковер».