Опубликованы кадры с места уничтожения БПЛА в подмосковных Люберцах

Фото: Соцсети

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе подмосковных Люберец. Отмечается, что обломки упали в местном садовом некоммерческом товариществе (СНТ). Пострадавших нет.

По данным канала, также нет и серьезных разрушений. Лишь в одном доме выбило стёкла и повредило забор.

О сбитом в ночь на 28 августа беспилотнике над Люберецким районом Московской области ранее сообщили в Минобороны России. Это был украинский БПЛА самолетного типа.

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, дрон направлялся к российской столице. Его сбили средства противовоздушной обороны.

Это не единственная попытка атаки территории России беспилотниками в ночь на 28 августа. По данным российского Министерства обороны, еще два таких аппарата были сбиты в небе над Брянской областью. Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Попытки атаки дронами предпринимались и накануне. Сообщалось, что в ночь на 27 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать БПЛА Курскую область. Дрон был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.