SHOT: нетрезвый полицейский устроил смертельное ДТП на трассе М4 «Дон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT, сообщает, что глава отделения ОУУП по району Бирюлево Западное майор Сергей Качкалов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на трассе М4 «Дон» в Подмосковье. В результате столкновения Kia Sorento и «газели» один человек скончался, еще двое пострадали. По данным канала, сам полицейский получил сотрясение.

В МВД России по Московской области подтвердили NEWS.ru подтвердили, что 21 января в 02:50 на 31-км М4 «Дон» произошла авария. Участники ДТП не названы.

По предварительной информации, 21 января в 02:50 на 31-км М4 «Дон» водитель автомобиля «Киа» 1991 года рождения совершил столкновение с движущейся в попутном направлении грузовым автомобилем «Газель». В результате ДТП пассажир «Киа» погиб, водитель и два пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы, ­­— сообщили в ведомстве.

SHOT сообщает, что после оказания медпомощи Качкалова отпустили домой. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.