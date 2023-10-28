SHOT: москвичка осталась инвалидом, удалив грудь по примеру Анджелины Джоли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичке удалили обе груди вместо одной, убедив ее обезопасить себя от рака и приведя в пример актрису Анджелину Джоли, пишет Telegram-канал SHOT. 47-летняя женщина обратилась с заявлением в СК РФ и намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность», а также возмещения компенсации.

У пострадавшей в 2016 году удалили злокачественную опухоль в груди, но затем произошел рецидив. Она обратилась к онкологу-маммологу в клинику, где ей предложили заменить, в том числе здоровую молочную железу на импланты большего — четвертого размера, припугнув пациентку тем, что существует риск развития опухоли во второй груди.

После процедуры стоимостью не одну сотню тысяч рублей, придя в себя, пациентка обнаружила, что кожа в зоне проведения операции почернела. В этот же день, по словам женщины, ее выписали, несмотря на температуру тела 39 градусов, и посоветовали мазать раны зеленкой и «Финалгоном».

Жительница Москвы утверждает, что у нее «через два месяца сгнил сосок». Ей пришлось делать новую операцию, уже в другой клинике. Там ей заменили имплант и пересадили часть кожи со спины. В результате женщине дали III группу инвалидности, хотя она настаивала на II-й.

Ранее ученые лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) провели исследование, в ходе которого нашли у женщин с грудными имплантами сбои в работе иммунитета. Основной автор исследования, пластический хирург Валерий Золотых подчеркнул, что после операции может возникнуть повреждение щитовидной железы.