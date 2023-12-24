SHOT: подозреваемый в убийстве москвич пытался обезглавить обе жертвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Варакин, подозреваемый в жестоком убийстве одной девушки и сознавшийся в расправе над другой, пытался обезглавить своих жертв. По информации канала, сотрудники полиции осмотрели гостиницу, в которой он мог совершить второе убийство, и обнаружили там еще одно тело.

На обоих местах преступления продолжают работать следователи. Личность первой погибшей устанавливается.

Об убийстве девушки по имени Влада стало известно ночью 24 декабря. Сотрудникам полиции удалось сразу же задержать подозреваемого. После совершения преступления он нанес себе телесные повреждения.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что причиной конфликта между мужчиной и девушкой стала ссора из-за стоимости на интимные услуги. По информации канала, девушка работала в соответствующей сфере и решила поднять стоимость своих услуг прямо во время встречи.

Недавно столичный Следком сообщил, что Варакин сознался еще в одном убийстве. По данным ведомства, это произошло в гостинице на востоке Москвы. Telegram-канал SHOT опубликовал фото из гостиницы, где была убита другая жертва Варакина, а также фото самого подозреваемого. На голове у мужчины бинтовая повязка.