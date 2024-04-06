SHOT: московский бизнесмен шесть лет развращал свою дочь

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Telegram-канал SHOT пишет, что гендиректор одной из столичных компаний на протяжении шести лет домогался своей несовершеннолетней дочери. По данным канала, мужчина начал склонять девочку к сексу, когда ей было девять лет.

Как стало известно каналу, об этом девочка рассказала во время профилактической беседы с сотрудницей ПДН. По информации канала, родители пострадавшей развелись, когда ей было два года, они оставили ребенка жить с бабушкой в подмосковном Орехово-Зуево, мать с дочерью не общалась, а 37-летний отец периодически навещал ее, брал с собой в поездки или забирал в гости.

По сведениям канала, 15-летняя школьница призналась, что первый раз отец проявил к ней нездоровый интерес в гостях у родственников в Ставрополе, когда девочке было всего девять лет. Как пишет SHOT, домогательства и склонения к сексу продолжались до настоящего момента: в поездках с отцом в Москву, во время отдыха на природе в Подмосковье, в квартире у бабушки в ее отсутствие и дома у отца в Королеве.

Канал сообщает, что отец подростка задержан, известно, что его фирма занимается оптовой торговлей стройматериалами. По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».