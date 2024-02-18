SHOT: модель из Люберец угрожала убить подписчицу экс-бойфренда из-за лайка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что модель из Люберец пригрозила убийством учительнице из Пятигорска, после того как нашла ее лайк на странице экс-возлюбленного. По данным канала, 24-летняя Диана начала травлю женщины, решив, что именно она стала причиной ее расставания с предпринимателем Арутюном из Москвы.

Я вам не дам спокойно жить! Пока она не сдохнет, я не успокоюсь, — приводит канал слова женщины из чата с экс-бойфрендом.

Как пишет SHOT, после знакомства с люберецкой моделью москвич быстро понял, что не хочет с ней отношений, но девушка не смогла смириться и принялась изучать его соцсети. По сообщению канала, после увиденного лайка девушке неким образом удалось заполучить доступ к почте учительницы и узнать из писем, что предполагаемая соперница больна раком.

По информации SHOT, модель писала мнимой разлучнице сообщения с угрозами расправы, пожеланиями смерти и обещаниями рассказать всем о ее диагнозе. Канал сообщает, что на фоне выяснений тяжелобольная жительница Пятигорска несколько раз попадала в больницу.

SHOT также передает, что Арутюн попытался охладить пыл модели, заплатив ей 30 тысяч рублей, но она не успокоилась и начала вымогать деньги уже у учительницы. Как пишет канал, в итоге он пожаловался на девушку в полицию и обратился за помощью к адвокату.

Ранее в Курганской области школьница избила сверстницу в туалете за комментарий к фото в соцсети. Полиция начала проверку после появления видео, на котором девятиклассница избивала ученицу и угрожала «забить» ее до конца года, даже если ее не переведут в 10-й класс.