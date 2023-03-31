SHOT: мальчика из детдома всю зиму насиловали в школе в Новой Москве

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В одной из школ Новой Москвы несколько человек на протяжении четырех месяцев насиловали 11-летнего мальчика из детдома, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные следствия. Предположительно, насильниками были несколько мужчин, личности всех причастных к надругательствам устанавливает полиция.

Правоохранители устанавливают личности педофилов и также разыскивают мать мальчика. Отмечается, что женщина 11 лет назад оставила ребенка в роддоме.

По данным SHOT, группа насильников с декабря по март орудовала в школе № 1392 имени Рябинкина в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе стало известно об изнасиловании четвероклассника из той же школы № 1392. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, мальчика изнасиловал одноклассник, который надругался над ним у себя дома, убедив заняться развратными действиями. Все происходящее он снимал на видео и затем распространил в чате своего класса, после чего другие ученики начали называть его геем. Обоих участников инцидента поставили на учет в МВД.