SHOT: комик Незлобин избавился от квартиры в центре Москвы

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Александр Незлобин

Telegram-канал SHOT сообщил, что комик Александр Незлобин продал свою квартиру в центре Москвы. По его данным, сделка состоялась в конце октября, новым владельцем жилья стал некий предприниматель по имени Юрий.

Как пояснил канал, артист избавился от двушки площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду. Согласно оценке канала, такие квартиры в Тверском районе в среднем стоят 43 млн рублей. Отмечается, что дом был построен по специальному проекту для сотрудников Большого театра.

Ранее Незлобин в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на трудности после переезда в США. Бывший участник Comedy Club сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления, подчеркнув, что выживает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.

Летом 2022 года сообщалось о том, что концерты Незлобина, который собирался передать заработанные деньги Украине, были отменены в Европе. Выступать Незлобин собирался в Вильнюсе, Риге, Таллине. После он намеревался отправиться в Лондон, Краков, Вроцлав, Берлин и другие города. Однако все концерты юмориста резко отменились один за одним.