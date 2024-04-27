SHOT: клиенты «осадили» офис криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» SHOT: клиенты уже сутки сидят у офиса криптобиржи Beribit в «Москва-Сити»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным Telegram-канала SHOT, у офиса криптобиржи Beribit в «Москва-Сити» уже сутки сидят клиенты. В издании уточнили, что они хотят вернуть около 400 млн рублей.

Как сообщает канал, сотрудники компании хотели ночью покинуть офис через черный ход, но их вернули обратно. На место прибыли сотрудники полиции.

По данным канала, более 50 вкладчиков требуют вернуть замороженные несколько дней назад средства, люди сидят у офиса и догоняют работников, которые пытаются уйти домой. В SHOT уточнили, что работники пообещали вернуть половину вложений, но некоторые вкладчики уверяют, что на счетах биржи нет денег.

Ранее криптобиржа CommEX, которая в сентябре 2023 года приобрела российский бизнес Binance, объявила о закрытии. Операции на платформе постепенно приостанавливаются с 25 марта, сайт полностью прекратит работу 10 мая.

С 25 марта площадка закрыла регистрацию новых пользователей и прекратила переводы активов с Binance. Также больше не принимаются депозиты в крипто- и фиатных валютах. С 28 марта CommEX прекратила открытие позиций на фьючерсном рынке. С 2 апреля платформа прекратила публикации объявлений на p2p-маркетплейсе.