SHOT: густой черный дым валит из-под крыши жилого дома в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы в центре Москвы запечатлели на камеры смартфонов, как густой черный дым валит из-под крыши жилого дома на Тверской улице. Видеокадры с места опубликовал Telegram-канал SHOT. Информации о пострадавших пока нет.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия.

В пресс-службе МЧС рассказали NEWS.ru о поступившем сообщении о пожаре по адресу: б-р Тверской, д. 28/17. Произошла вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже жилого дома. До приезда пожарных было эвакуировано 20 человек.

В 21:26 12.06.2023 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: б-р Тверской, д. 28/17. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошла вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже жилого дома, — заявили в МЧС.

По информации Mash, в здании по вышеуказанному адресу расположен ресторан «Армения».

9 июня на территории Государственного университета просвещения в Басманном районе Москвы вспыхнул пожар, площадь которого составила 100 кв. м. Студентов и преподавателей института эвакуировали из здания. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Ранее в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб ребенок. По информации прокуратуры, пострадали в том числе четверо несовершеннолетних. Всего удалось спасти восемь человек.