«Шоковый стресс»: таксист раскрыл подробности ДТП на Боровском шоссе Сбивший трех пешеходов на Боровском шоссе таксист заявил, что ехал на «желтый» сигнал светофора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таксист Виктор, который сбил трех человек на Боровском шоссе в Москве, считает, что пересекал «зебру» на «желтый» сигнал светофора со скоростью 60 км/ч, а пешеходы выбежали на проезжую часть раньше положенного, передает РЕН. Он отметил, что пострадавшие, на его взгляд, получили не серьезные травмы, в основном это переломы ног.

Желтый, красный — надо выяснять. Наверное, желтый был. Если вы сами выйдете, вы увидите, что не машиной я ударил, а как бы боком. Я не ожидал, что люди выйдут на дорогу. Честно говоря, я впервые испытал такой шоковый стресс, — заявил водитель такси.

По словам Виктора, перед работой он выспался, а за рулем был трезвым и чувствовал себя нормально.

Об аварии на Боровском шоссе стало известно накануне днем. Сообщалось, что водитель проехал на «красный» и сбили пешеходов на «зебре». На месте происшествия работали оперативные службы города, которые выясняли обстоятельства произошедшего.