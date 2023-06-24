Школьные выпускные в Москве перенесли из-за режима КТО

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Школьные выпускные вечера в Москве и общегородской выпускной в Парке Горького переносятся на 1 июля, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки столицы. Изменения связаны с введенным режимом контртеррористической операции, пояснили в ведомстве.

В связи с введенным режимом КТО проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время, — говорится в сообщении.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете России объявили о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Московской области. В НАК заявили, что данные меры предусмотрены в целях пресечения возможных терактов.

Мэр Москвы Сергей Собянин вскоре после введения в столице режима КТО сообщил, что в связи с этим отменяются все ранее запланированные массовые мероприятия в городе. Он отметил, что все городские службы работают в полном объеме, передвижение по мегаполису не затруднено.

Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам в связи с попыткой военного мятежа, заявив, что армия и другие государственные органы получили нужные приказы. Путин указал, что в Москве и области вводятся меры антитеррористического характера, сложной он назвал ситуацию и в Ростове-на-Дону, сообщив, что для стабилизации ситуации в этом городе власти предпримут решительные действия.