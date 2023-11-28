В Москве школьников отказываются переводить на дистант после угроз терактов Родители просят перевести детей на дистант из-за угроз терактов в школе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители учеников школы № 1253 просят руководство перевести детей на дистанционное обучение из-за анонимных сообщений с угрозами терактов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Администрация утверждает, что приняла необходимые меры безопасности, но какие именно, не раскрывает, следует из скриншотов переписок в родительском чате.

Как пишет «Осторожно, Москва», школу № 1253 перевели на усиленный режим охраны после анонимных сообщений с предупреждениями о терактах. При этом отмечается, что, несмотря на угрозы, учебное заведение продолжает работать в обычном режиме.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и администрации школы. Учебные занятия и все запланированные мероприятия продолжаются в обычном режиме, — заверили в школе.

Родители учеников выражают недовольство позицией школьного руководства и требуют перевести детей на дистант. Многие переживают за безопасность детей и отмечают, что те вынуждены ходить в школу из-за желания исправить оценки и страха перед учителями.

По школе ходят дети и включают звуки выстрелов. Поговорите со своими детьми, что это за абсурд? Моя очень впечатлительная и очень боится подобных вещей. Она от перестрелки в Казани долго в себя приходила. Ей было жалко детей и учителей, сейчас она боится в школу ходить. <...> Почему администрация не предложит для безопасности дистанционный день? — написала мама одной из учениц.

Ранее сообщалось, что злоумышленник создал в мессенджере Telegram анонимный канал, в котором публикуется информация о нападении на московскую школу № 1253. Об угрозах сообщили в органы правопорядка, после чего в учебном заведении организовали проверки, была усилена охрана. В создании канала подозревают ученика этой школы из седьмого класса.