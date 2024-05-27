Школьник угнал мопед курьера ради шутки и устроил аварию В Москве школьник на угнанном электромопеде врезался в припаркованную машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве школьник угнал мопед курьера и врезался в автомобиль, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, таким образом дети решили подшутить над доставщиком.

Мужчина привез заказ клиенту и оставил свое транспортное средство без присмотра. Мальчик сел за руль электровелосипеда и стал резко набирать скорость, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в припаркованную во дворе машину. Подробности о состоянии подростка не сообщаются. Возмещать ущерб курьеру и автовладельцу придется его родителям, уточняет телеканал.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин заявил, что для решения проблемы с опасными курьерами на электровелосипедах необходимо инициировать проверку их транспортных средств. Также нужно возложить ответственность на компании доставки, добавил он.

До этого депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что необходимо ввести штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев электровелосипедов. Сейчас данные транспортные средства не подпадают ни под какие нормы закона, хотя их скорость может достигать 25 км/ч.

Кроме того, автоэксперт Дмитрий Славнов ранее заявил, что пользователи электросамокатов должны проходить обучение в автошколах и изучать ПДД. По его словам, так электросамокатчики будут лучше осознавать свою ответственность и приучатся носить экипировку.