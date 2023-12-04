Школьник проверил географические знания Путина Школьник проверил, знает ли Путин местонахождение Ставрополя

Фото: kremlin

Посещение президентом РФ Путиным выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин выслушал в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ рассказ школьника Глеба о его экологических инициативах, кадры опубликовали «Известия». Мальчик поделился, что на «Тропе здоровья» в Ставрополе занимается сбором пластика и установкой кормушек для птиц и белок. Глеб уточнил у Путина, знает ли он, где находится этот город.

Знаю, конечно, — ответил глава государства.

Президент похвалил школьника за его заботу о природе. После этого он вместе с Глебом и другими школьниками написал на специальной стене свои пожелания посетителям выставки.

Ранее также сообщалось, что Путин на полях выставки-форума «Россия» пообщался с юным волонтером, помогающим участникам СВО. Мальчик рассказал, что инициировал проект по созданию теплых вещей для солдат и теперь планирует производство одеял и подушек. В конце беседы российский лидер «дал пять» школьнику. После осмотра выставки он выступит на вручении премии «Волонтер года».

О том, что Путин 4 декабря посетит выставку, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли.