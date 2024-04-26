Школьник потерял «Ролекс» за 1,5 млн рублей после тусовки с другом Baza: в Москве школьник заподозрил друга в краже часов Rolex за 1,5 млн рублей

В Москве у школьника похитили часы Rolex за полтора миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, с заявлением в полицию обратилась мать одинадцатиклассника — жена генерального директора группы компаний «4 стихии» Антона Самойлова.

Женщина считает, что в краже виноват друг сына из школы. Перед исчезновением часов юноши вместе проводили время в квартире, приятель остался на ночевку, а утром ушел, не попрощавшись. При этом сын точно знает, что часы до этого лежали в шкатулке вместе с другими украшениями.

Сам друг школьника вину отрицает. Полиция во время обыска не нашла у него украденных часов. При этом знакомые парня рассказали, что столкнулся с долгами из-за игр в онлайн-казино и занимал у всех деньги. Семья Самойловых обещала забрать заявление, если тот вернет дорогие часы, но он настаивает на невиновности.

Ранее транспортная полиция московского аэропорта Домодедово раскрыла кражу кольца бренда Cartier почти за 700 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался оператор багажных тележек в воздушной гавани. Потерпевшая рассказала, что приобрела ювелирное украшение в Объединенных Арабских Эмиратах, но, вернувшись домой, обнаружила, что украшение пропало. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что увидел выпавшую коробочку, когда перевозил чемоданы потерпевшей, но решил никому не сообщать о находке и забрал кольцо себе.