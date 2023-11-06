Школьник из Москвы расстроился из-за глазных капель и порезал лицо отцу Школьник из Москвы порезал лицо отцу из-за просьбы не материться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятиклассник из Москвы напал на отца после того, как не смог правильно использовать глазные капли, сообщил Telegram-канал SHOT. Школьник порезал родителя своим походным ножом, который подарили ему друзья. Мужчины был вынужден вызвать полицию.

По информации канала, мальчик страдал от конъюнктивита, который было необходимо лечить каплями. Он предпринял несколько попыток воспользоваться лекарством, однако все они закончились неудачей. После этого школьник начал злиться и нецензурно выражаться. Родитель сделал ему замечание, но ребенок пришел в ярость.

Он успел ударить отца ножом по подбородку. До приезда полиции девятиклассник осознал, что наделал, и извинился. Сотрудники ограничились профилактической беседой, медицинская помощь не понадобилась.

Ранее в Красноярске была задержана 32-летняя местная жительница, которая обворовала школьницу и ударила ее канцелярским ножом по лицу. Инцидент произошел возле детского сада. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. После задержания выяснилось, что ранее подозреваемая была неоднократно судима и имеет дефект речи.