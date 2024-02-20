Школьницы в Одинцово заставили девочку извиняться на коленях

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Школьницы в подмосковном Одинцово заставили девочку просить прощения на коленях, сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово». По словам матери пострадавшего ребенка, ее заманили в лес и избили. На кадрах, опубликованных в канале, детский голос требует у лежащей в снегу девочки встать на колени, она встает и просит прощения за обзывание.

Девочки встретили ее, стали бить, заставлять раздеться на камеру телефона и заставили встать на колени и извиняться перед всеми. После угрожают, что изобьют старшую сестру вдвойне сильнее, — приводит канал слова матери девочки.

Потасовку увидела проходившая мимо женщина. Она остановила драку и позвонила родителям пострадавшей. Родительница увезла ребенка в больницу, зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

Ранее в Татарстане подростки напали на инвалида. Инцидент произошел днем 16 февраля. Причины произошедшего неизвестны. На видео, опубликованном в Сети, можно видеть, как один из подростков сильно толкает в спину мужчину с тростью и тот падает на землю. После этого нападавший кидает в него снежком, затем подростки уходят. Мужчине помог подняться прохожий. О состоянии потерпевшего данных нет.