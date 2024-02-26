Школьнице прилетело бутылкой по голове на концерте рэпера Шайни Школьницу госпитализировали с травмой головы с концерта рэпера Шайни в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летнюю школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой после концерта рэпера Шайни (настоящее имя — Никита Поляков) в пространстве Arbat 21 в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка рассказала, что в нее со сцены прилетела бутылка и разбила ей нос и очки.

Инцидент произошел 24 февраля. Девочка, которая пришла на концерт любимого исполнителя с друзьями, рассказала, что диджей во время выступления бросил бутылку со сцены в зрительный зал. Она угодила подростку прямо в голову. Девочка упала, к ней на помощь пришли другие зрители. Вскоре на место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По ее словам, организаторы пытались убедить полицейских, что бутылок на концерте не было. Семья написала заявление в полицию.

В декабре 2023 года полиция инициировала проверку из-за нападения на девушку на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Москве. Зрительницу госпитализировали с выступления с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица после драки с мужчиной. Он напал на девушку, ударил ее по голове и лицу, а также разбит гаджет.

Ранее сообщалось, что в спортивном клубе во Всеволожске Ленинградской области металлический карниз упал на голову девятилетнему мальчику. Мальчика госпитализировали с переломом черепа.