Неисправный лифт оставил 10-летнюю москвичку без пальца SHOT: в Москве лифт зажал руку 10-летней девочки и проехал три этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 10-летняя девочка лишилась среднего пальца и получила множественные переломы костей кисти после того, как ее руку зажало дверьми лифта, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, школьница попыталась остановить лифт рукой, но вместо этого двери зажали ее кисть.

Сообщается, что все произошло 10 мая в доме по улице Черняховского: девочка после прогулки с собакой зашла в подъезд и нажала кнопку, но в последний момент заметила, что животное осталось снаружи. Тогда она выставила руку, чтобы заблокировать закрытие дверей, однако двери закрылись, а лифт начал движение вверх. По информации канала, через три этажа двери открылись, девочка увидела, что лишилась пальца. После медики диагностировали пострадавшей переломы пястных костей и разрывы сухожилий.

Ранее в Иваново в шахту лифта на кабину с третьего этажа упала 82-летняя женщина. Прибывшие на вызов спасатели совместно с пожарными вытащили пострадавшую. Уточняется, что женщина была в сознании после падения.

До этого сообщалось, что жители 19-этажного дома в Москве застряли в лифте из-за пожара. Также известно, что из-за сильного задымления несколько человек были заблокированы на лестничной клетке.