Школьная повариха нашинковала свой палец в салат в Москве

В Москве школьная повариха отрубила себе палец во время готовки морковного салата, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, женщине сразу же вызвали скорую помощь, информации о ее состоянии нет.

По данным Mash, инцидент произошел в школе № 760 имени Маресьева на северо-востоке столицы. Повариха пропускала морковь через слайсер, и в какой-то момент в устройство попал ее указательный палец. Блюдо было изъято из школьного меню.

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