Шесть автомобилей пострадали в ДТП на востоке Москвы

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Шесть автомобилей получили повреждения в ДТП на востоке Москвы. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Виновник происшествия находился за рулём в нетрезвом состоянии, передаёт корреспондент NEWS.ru

ДТП произошло на улице Фрязевской. Легковой автомобиль при повороте на большой скорости врезался в другую машину. От удара у него отлетело колесо. Машину после столкновения развернуло и она задела ещё четыре автомобиля.

В ГИБДД рассказали, что виновник аварии не подчинился требованию остановиться. ДТП он устроил, в попытке уйти от погони.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло ДТП с участием популярного блогера Некоглая. По его словам, погибли два человека, СМИ сообщили о пяти пострадавших. Стример рассказал, что в его автомобиль на большой скорости врезалась Kia, когда он проезжал на зелёный сигнал светофора.