Шереметьево и Домодедово возобновили прием рейсов Аэропорты Шереметьево и Домодедово возобновили работу после ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорты Шереметьево и Домодедово начали принимать рейсы после временного закрытия, сообщили ТАСС в авиаслужбах. По данным агентства, все еще закрыт аэропорт Внуково.

Три московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Домодедово — не принимали рейсы, вылеты также были отложены. Несколько рейсов находились в зонах ожидания. Позже входящие в Московский авиаузел Шереметьево и Домодедово начали принимать рейсы после временного закрытия.

Шереметьево и Домодедово вновь принимают рейсы, которые находились в зоне ожидания. Внуково по-прежнему закрыт, — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на 22 августа объявили режим «Ковер», который вводят, когда в небе замечают неизвестные объекты. Режим «Ковер» в столичном регионе последний раз вводился в ночь на 21 августа. Тогда были задержаны несколько десятков рейсов на вылет и на прилет. Минобороны РФ позже рассказало, что украинский беспилотник совершил попытку атаки в Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После выхода из строя дрон упал.