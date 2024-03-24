«Шептал что-то»: очевидцы о предполагаемом террористе в «Крокусе» Daily Storm: предполагаемый террорист из «Крокуса» шептал что-то и молился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Фотограф, снявший предполагаемого террориста за две недели до теракта в «Крокусе», рассказал, что мужчина вел себя странно, что-то шептал и лихорадочно ходил по залу, передает Telegram-канал Daily Storm. Подозреваемый попал в объектив 7 марта, тогда он приходил на концерт итальянского певца Алессандро Сафины.

Он пришел как обычный посетитель «Крокуса» на концерт Алессандро Сафины. Говорят, странно себя вел, сидел на диване и молился, шептал что-то, потом лихорадочно ходил по залу, — передала она его слова.

Канал отмечает, что фотограф не захотел лично общаться с представителями СМИ, однако он ответил на вопросы через свою знакомую. Она тоже работала в тот день, когда был сделан снимок. По ее словам, это все, что помнил фотограф.

Ранее врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов заявил, что медики после теракта в «Крокусе» проявили настоящий героизм и добровольно ехали помогать раненым после того, как услышали о произошедшем. Он также отметил, что поток пострадавших был огромным, однако врачи сумели оказать помощь всем нуждающимся.

До этого стало известно, что на допрос в СК доставили четверых мужчин, которых подозревают в совершении теракта в «Крокусе». Отмечается, что после дачи показаний суд примет решение об избрании меры пресечения.